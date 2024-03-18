Смарт-часы и умные колонки: что стали чаще выбирать россияне в качестве подарков

Исследование МегаФона показало, что в качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты

Исследование показало, что в качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники

Продажи этих девайсов в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Специалисты МегаФона отмечают, что интерес к ним накануне 8 Марта вырос на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению со средней неделей года. Мужчины оказались более щедрыми в выборе подарков – средний чек вырос на 8%.

В интернет-магазине и розничной сети компании взрывной рост накануне женского праздника показали умные колонки. Этой весной их продажи приросли на 296% в штуках и на 264% в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение Яндекс Станциям с Алисой в версии “Лайт” и “Мини+”.

Мужчины всё чаще стали выбирать аксессуары в качестве подарка на 8 Марта. Первое месте в этом рейтинге заняли беспроводные наушники, их продажи увеличились в деньгах на 120%. В основном покупатели выбирали модели Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

В число наиболее быстрорастущих категорий аксессуаров вошли умные часы, продажи которых выросли в 2 раза, а также фитнес‑браслеты с ростом в 3 раза. Покупатели предпочитают следующие модели часов и смарт-браслетов: Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Американские Apple Watch покупали чуть реже, однако в деньгах продажи этого бренда выросли в 2,6 раза.

Смартфоны традиционно занимают самую большую долю продаж накануне праздников. В этом году на гаджеты пришлось 42% от всех проданных товаров. При этом категория смартфонов росла медленнее остальных – спрос на них снизился на 2 процентных пункта ниже общего роста розничных продаж. Самыми популярными моделями оказались: Realme Note 50, Infinix Smart 7, Realme C51, Tecno Spark Go.

— Неудивительно, что накануне женского праздника спрос на умные колонки и аксессуары: беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты заметно вырос. Эти устройства имеют широкий модельный ряд с интересным дизайном в различной цветовой палитре. Что позволяет выбрать устройство, соответствующее индивидуальным потребностям и вкусу клиента, — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж сотового оператора Давид Борзилов.

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Взято отсюда