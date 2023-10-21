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Смартфон не сядет целые сутки: простой трюк продлит срок службы батареи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Современные сотовые телефоны долго заряд не держат. Аккумулятор садится уже через несколько часов после активного использования устройства. Однако есть хитрость, которая поможет сохранить батарею на целые сутки. Лайфхак выручит во время путешествий, когда розетки поблизости нет.

Все просто: нужно лишь снизить яркость экрана на смартфоне до минимального показателя. Так он будет расходовать гораздо меньше энергии.

А еще можно изменить тему оформления на темную – это тоже продлит срок работы аккумулятора. Кроме того, батарея продержится в разы дольше, если сократить время до самостоятельной блокировки гаджета, пишет «Городовой» со ссылкой на портал «Белновости».

Фото: sportkp.ru

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