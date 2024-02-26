Смартфоны, модемы, часы: спрос на подарки к 23 Февраля значительно изменился

К такому выводу пришли аналитики МегаФона

Магазин сети оператора / Фото: МегаФон

Накануне праздника 23 Февраля аналитики МегаФона изучили статистику продаж гаджетов в своих розничных магазинах. В Сибирском регионе наиболее востребованными подарками для мужчин оказались внешние портативные аккумуляторы, их стали покупать чаще в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вторыми по популярности стали роутеры и 4G-модемы Yota*.

Детские смарт-часы стали дарить сыновьям в полтора раза чаще по сравнению с предыдущим годом. Удобный гаджет позволяет не только совершать звонки, но и общаться по видеосвязи, отправлять и получать голосовые сообщения. Кроме того, с помощью таких часов можно всегда определить геолокацию ребенка.

Как и прежде, прекрасная половина дарит мужчинам смартфоны. Ко Дню защитника Отечества продажи мобильных устройств китайских брендов вышли на первое место (+16%), второй стала фирма Samsung* (+5%). Также жителям Сибири стали дарить часы Apple* и смарт-часы других брендов. По сравнению с данными прошлого года, их продажи выросли на 5%.

На основе данных аналитиков Big Data*, потребительский спрос на товары для мужчин к празднику в этом году значительно изменился. В 2024-м представители сильной половины стали реже получать в подарок очки виртуальной реальности и портативные колонки, а продажи проводных гарнитур и вовсе оказались крайне низкими.

* 4G (“4Джи”); Yota (“Йота”); Samsung (“Самсунг”); Apple (“Эйпл”); Big Data (“Биг Дата”)

город Горняк



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