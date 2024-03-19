Кейт Миддлтон Фото: @kensingtonroyal

Ситуация с загадочным исчезновением принцессы вызвала огромный ажиотаж. При этом ее супруг принц Уильям подливает масло в огонь тем, что игнорирует все вопросы о местонахождении жены

Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с декабря 2023 года не появляется на публике, что породило множество слухов о ее болезни, разводе с принцем Уильямом или даже смерти, сообщает “Царьград”.

Все началась с того, что в конце прошлого года официальные представители королевской семьи заявили, что Кейт Миддлтон легла на плановую операцию на брюшной полости. Однако позже стало известно, что принцесса раньше времени покинула больницу, при этом все прошло тихо и без прессы.

Масло в огонь подлили и странные снимки, которые опубликовали ко дню Матери. Поклонники на фото Кейт Миддлтон с детьми нашли фотошоп. Эта новость взволновала общественность и многие начали строить теории о том, что же служилось с женой принца Уильяма.

По одной из версий британцев, принцесса до сих пор проходит лечение в больнице или лежит в коме после операции.

По мнению других, Кейт Миддлтон резко ушла в тень из-за того, что их брак с Уильямом находится на грани развода. На том самом отредактированном снимке принцесса была без помолвочного кольца. Кроме того, в Сети появились слухи о предполагаемой любовнице принца Уэльского – маркизы Чамли Роуз Хэнбери. Якобы она родила ребенка от наследника престола, что заставило Миддлтон всерьез задуматься о разводе, пишет dailyshow.ru.

Однако есть и другая версия о пропаже принцессы Уэльской. Она связала с тем, что Кейт Миддлтон якобы уже нет в живых – она могла скончаться после неудачного хирургического вмешательства.

При этом 16 марта британские СМИ написали о том, что Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили в фермерском магазине в Виндзоре, пишет “Газета.Ru”.

“После всех слухов, которые ходили вокруг, я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, она была счастлива и выглядела хорошо”, – отметил очевидец.

Ранее Мария Захарова посоветовала Британии искать Кейт Миддлтон. Представитель МИД РФ отметила, что Лондон не фокусируется на действительно важных вопросах.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда