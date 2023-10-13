Вирус Фото: pixabay.com

Вспышки опасного вируса недавно удалось подавить в Танзании и Экваториальной Гвинее. Заболевание бьет сразу по всем органам и проявляется очень резко

Всемирная организация здравоохранения забила тревогу из-за опасной лихорадки Марбурга, от которой умирают восемь из десяти заболевших. Об этой болезни узнали еще 50 лет назад, однако победить ее до сих пор не удается, сообщает “КП-Новосибирск”.

Откуда возник вирус Марбурга

Впервые вирус обнаружили в 1967 году. Тогда из Африки доставили обезьян для лабораторных экспериментов, однако никто не знал, что они заражены. При этом природным резервуаром для болезни являются летучие лисицы.

Какие симптомы у вируса и как он передается

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, как люди могут заразиться этой болезнью и какие у нее симптомы.

“От них [летучих лисиц] заражаются приматы, в том числе и человек. Как это происходит в Африке? Люди отлавливают больную обезьяну, употребляют ее мясо в пищу и заболевают. Дальше заражаются те, кто ухаживал за ними без надлежащих средств защиты: вирус передается при контакте с человеческими выделениями (к примеру, кровью, рвотой)”, – рассказал он.

Вирус бьет по всем органам, из-за чего возникает полиорганная недостаточность. У человека появляются высокая температура, кровотечение из носа, глаз и с поверхности кожи.

От вируса умер ученый в Сибири

Еще в 1988 году в центр вирусологии “Вектор” в Кольцово под Новосибирском привезли образцы этого вируса. Тогда 44-летний ученый по случайности заразился этой болезнью при заборе крови из сердца зараженной морской свинки, в результате чего скончался.

Может ли вирус прийти в Россию

При этом Чепурнов объясняет, что пока что вакцина находится в стадии разработки, однако необходимы испытания на добровольцах. Отмечается, что заразиться Марбургом можно только при непосредственном контакте и он не распространяется по воздуху. Однако есть другая угроза – из этого вируса могут создать биологическое оружие.

“Да, он не распространяется по воздуху самостоятельно, но с помощью определенных технологий может использоваться в аэрозоле. И тогда это действительно может стать биологическим оружием. Остается верить, что его никогда не применят”, – заключил Чепурнов.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка заболевания, которое вызвал вирус Нипах – известно о двух летальных исходах. При этом врачи уверены, что новая эпидемия миру не грозит, так как инфекция распространяется медленно.

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