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Смертельно опасная “болезнь зомби оленей” может перекинуться на людей

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Смертельно опасная "болезнь зомби оленей" может перекинуться на людей

От болезни пока не существует ни вакцин, ни лекарств

Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей известна еще с 1960-х годов, случаев заражения людей пока не зафиксировано, однако можно заразиться инфекцией, если съесть мясо инфицированного животного, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов “Р-Фарм” Андрей Артамонов.

Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют “болезнью зомби оленей”.

“Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть. Конкретных случаев, связанных с CWD, пока не зафиксировано”, – пояснил Артамонов.

Прионной болезнью называют прогрессирующее поражение головного мозга, которое вызывают инфекционные белки (прионы).

В то же время ученым известны случаи заражения человека аналогичным заболеванием, болезнью Крейтцфельдта-Якоба, которой люди заражались, употребив в пищу инфицированное мясо коровы, поэтому существует риск перехода CWD к человеку таким же путем.

При том ученые предупреждает, что прионные заболевания развиваются крайне медленно, порой даже в течение нескольких лет, и никак не поддаются лечению. На сегодняшний день существуют только экспериментальные методы лечения, классических вакцин от подобных заболеваний нет.

Никакие виды антибиотиков, противовирусные препараты не работают, потому что вакцины предназначены против возбудителей по типу вирусов, бактерий, различных микроорганизмов, а в данном случае возбудителем выступает инфекционный белок.

Подобные CWD, называют губчатой энцефалопатией. Свое название болезнь получила в связи с тем, что “отравленный” белок влияет на нервную ткань, постепенно превращая мозг “в губку”. В результате повреждений происходят нарушения поведения, вспышки агрессии, животные могут нападать на сородичей.

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Взято отсюда

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