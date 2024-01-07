Смертельное ДТП на алтайской трассе: два человека погибли и восемь пострадали

7 января в 12.40 на 322-м километре Чуйского тракта в Зональном районе столкнулись две иномарки. В итоге погибли две женщины, еще восемь человек пострадали, в том числе пять детей.

Предварительно установлено, что 32-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda Bongo, во время обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Nissan X-Trail, за рулем которого был 51-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и пассажир Mazda, 55-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Госпитализированы другие пассажиры Mazda: женщина и 5 детей, а также водитель и пассажир Nissan.

На месте происшествия работали спасатели, проводилась деблокировка людей. Психолог МЧС работает с пострадавшими и родственниками.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проведение проверки по факту ДТП, сообщает пресс- служба ведомства.

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