Смертельное ДТП на шоссе Ленточный бор

Сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула выясняют обстоятельства ДТП на Ленточном бору, произошедшего накануне вечером.

Предварительно установлено, что в 19:10 на 1,8 км объездной дороги «Ленточный Бор» произошло дорожно-транспортное происшествие — лобовое столкновение транспортных средств, в результате которого водитель автомобиля «Ниссан», мужчина 1978 года рождения погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Женщина пассажир автомобиля «JAC», 1995 года рождения, скончалась в автомобиле скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП назначено проведение проверки.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал лейтенант полиции Андрей Подолян и прокурор Алтайского края Антон Герман взяли проведение проверки по факту ДТП под личный контроль.

Взято отсюда.

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