Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Рубцовск

20 октября в Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск». Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17.10 на 38 километре трассы. Водитель легкового автомобиля Toyota Raum не справился с управлением, результате машина опрокинулась.

Водитель авто скончался на месте до приезда бригады медиков скорой помощи. Известно, что мужчина был 1974 года рождения. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, пишет “АиФ”.

Фото иллюстративное

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