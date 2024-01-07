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Смертельное ДТП произошло на трассе в Зональном районе Алтайского края

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Смертельное ДТП произошло на трассе в Зональном районе Алтайского края

Фото: "Инцидент Барнаул"

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло на алтайской трассе. Два человека погибли, четверо детей пострадали, им потребовалась помощь медиков

На трассе Р-256 в Зональном районе между Буланихой и поселком Октябрьский произошла массовая смертельная авария, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, еще два в кювете.

На проезжей части лежит труп, сообщают очевидцы. Собралась огромная пробка.

В черной машине, которая стоит напротив фуры, находились две девушки и дети. Одна из девушек, которая за рулем, была без сознания. Другая девушка-пассажир была в сознании, ее сильно прижало дверью“, – рассказали очевидцы.

По данным краевой прокуратуры, произошло столкновение трёх транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась четырем детям. Двое человек погибло.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Взято отсюда.

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