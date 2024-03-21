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Смертельное ДТП произошло в Барнауле

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Смертельное ДТП произошло в Барнауле

Вечером 20 марта в Барнауле произошла авария, унесшая жизни людей.

Как уточнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент случился в 19:10 на 1,8 км объездной дороги «Ленточный Бор».

Известно, что на трассе столкнулись иномарки «Ниссан» и «JAC». В результате ДТП водитель «Ниссана» мужчина 1978 года рождения погиб на месте. Пассажир «JAC» женщина 1995 года рождения скончалась в машине скорой помощи.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал лейтенант полиции Андрей Подолян взял проведение проверки по факту ДТП под личный контроль.

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Взято отсюда.

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