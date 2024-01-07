Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

ДТП в Зональном районе Фото: МЧС Алтайского края

Трагическая авария произошла во время обгона. Водитель и одна из пассажиров в обгонявшей машине погибли на месте

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, произошедшего 7 января на трассе в Зональном районе.

Авария произошла в 12.40 на 322-м км автодороги Р-256 “Чуйский тракт”.

32-летняя водитель Mazda Bongo на обгоне столкнулась с Nissan X-Trail, которым управлял 41-летний мужчина.

Водитель и пассажир автомобиля Mazda Bongo скончались на месте ДТП. В бийскую больницу госпитализировали пассажиров Mazda Bongo (женщину и 5 несовершеннолетних детей), а также водителя и пассажира Nissan X-Trail.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Авиабилеты в Алтайском крае могут ощутимо подорожать

08.01.2024

 Интересное

Конфликт в кальянной в Домодедове закончился взрывом гранаты и ранениями

08.01.2024

 Интересное

Британский аналитик заявил об истерике главкома ВСУ после ударов России

08.01.2024

 Интересное

Алтайские губернатор и митрополит поздравили верующих с Рождеством

08.01.2024

 Интересное

На Урале женщина заказала похищение наркозависимого мужа

08.01.2024

 Интересное

Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

08.01.2024

 Интересное

Поиски пропавшего игрока баскетбольного клуба Барнаул могут отложить до весны

08.01.2024

 Новости

Росавиация заявила, что у отечественных авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9

08.01.2024

Thumbnail
Новости

Mash: на новой трассе М-12 в сторону Москвы образовалась длинная пробка

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix