Смертельный пожар произошел в Камне-на-Оби

В ночь с 8 на 9 марта в Камне-на-Оби случился страшный пожар, который унес жизнь пожилой женщины.

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Омской. К моменту прибытия пожарных, огнем были повреждены стены, кровля дома, веранда на площади 45 квадратных метров, пишут «Каменские новости» . Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось ликвидировать к 4:25 утра. Сообщается, что на месте обнаружен труп с женщины 1955 года рождения с признаками отравления.

Всего в тушении пожара было задействовано четырех единицы техники и 12 человек личного состава.

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