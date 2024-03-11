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Смертельный пожар произошел в Косихинском районе

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Смертельный пожар произошел в Косихинском районе

Ночью 10 марта в селе Полковниково Косихинского района произошел пожар, унесший две жизни.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный дом горел открытым огнем. Локализовать пожар удалось спустя 50 минут работы на площади около 70 квадратных метров. От огня пострадали вещи, стены и кровля дома, уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Всего на месте работало 6 единиц техники, 21 человек личного состава. К из-за пожара погибли 2 человека: мужчина и женщина.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю В ведомстве напоминают, что возгорания чаще всего происходят в частном жилье ночью или рано утром, когда жильцы и их соседи спят. Пожар какое-то время остаётся необнаруженным и к моменту вызова пожарно-спасательных подразделений уже наступают трагические последствия. Нередко жертвами являются одинокие, пожилые люди, граждане, ведущие асоциальный образ жизни или злоупотребляющие алкоголем. В жилье практически всегда отсутствуют автономные пожарные извещатели.

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Взято отсюда.

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