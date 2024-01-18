Анатолий Руденко Фото: kino-teatr.ru

По словам Руденко, пакетик с неизвестным веществом он носил в куртке с декабря прошлого года. При этом он якобы думал, что там отрава для собак, которую оставили в парке догхантеры

Звезду фильма “Две судьбы” Анатолия Руденко могли задержать ночью 18 января в Москве с мефедроном. По данным MK.ru, полицейские нашли у него сверток с 0,5 грамма наркотиков.

Актер возвращался со съемок домой на такси, и в районе улицы Антонова-Овсеенко машину остановили сотрудники ДПС. Поведение Руденко показалось им странным, и в ходе досмотра они нашли сверток с белым порошком.

Сам 41-летний Руденко заявил, что нашел пакет во время прогулки с собакой по парку Ходынское поле еще в декабре. Он якобы подумал, что это отрава для собак, которую разбрасывают догхантеры. 17 января он отправился на съемки в куртке, в которой был во время прогулки с собакой, и коллеги объяснили ему, что это наркотики.

Анатолий Руденко в 13 лет сыграл в фильме Эльдара Рязанова “Привет, дуралеи!”. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале “Две судьбы”. Всего на счету актера 90 кинокартин, в том числе “Триггер” и “Каменская”.

Ранее сообщалось, что российского бойца на голых кулаках Илью Топчина задержали с пятью пакетиками белого порошка в Москве. Результаты экспертизы показали, что вещество оказалось мефедроном.

Взято отсюда