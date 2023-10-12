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СМИ: барнаулец осквернил памятник Ахмата Кадырова в Москве свиной головой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ахмат Кадыров Фото: Ахмат Кадыров

Действия барнаульца попали на видео, после чего запись разослали в различные чаты в Telegram. Предварительно, правоохранители задержали молодого человека и его подругу, которая снимала происходящее

В Москве к памятнику Ахмата Кадырова положили свиную голову и бекон. По информации СМИ, сделал это 19-летний житель Барнаула якобы из-за новостей о строительстве еще одной мечети в столице, сообщают “Новые Известия”.

Инцидент произошел вечером 9 октября. Молодой человек встретился с 15-летней подругой, которая, по ее словам, не была в курсе его планов. После этого барнаулец взял дома свиную голову и бекон и отправился на улицу Кадырова в Южное Бутово. Девушка снимала происходящее возле памятника на видео по просьбе друга.

Запись была разослана по чатам в Telegram. Утверждается, что к ней прилагался призыв закопать голову свиньи на месте строительства мечети.

По предварительной информации, барнаулец и его подруга задержаны. На них могут возбудить уголовное дело по статье “Вандализм”.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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