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СМИ: беспилотники ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

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СМИ: беспилотники ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

Беспилотник Фото: pixabay

Обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы под Воронежем. Один из ни упал в резервуар, второй также рухнул на территории нефтебазы

В Воронеже беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром “Балтимор”. Его сбили в паре километров от цели, сообщает Lenta.ru.

Утверждается, что еще два БПЛА сбили в Аннинском муниципальном районе: там они пытались атаковать нефтебазу. Первый сбили в 7 утра, а второй – через час.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили о перехвате лишь двух беспилотников над территорией Воронежской области примерно в 7.00 и 8.30 по мск. О третьем БПЛА и их цели официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в российских регионах, в том числе в Воронеже, 5 марта фиксировали опасность нападения украинских дронов. Кроме того, в результате падения украинского БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе под Белгородом.

Взято отсюда

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