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СМИ: близкие Пригожина считают, что он погиб в крушении в Тверской области

редактор01 mins

Также о смерти предпринимателя заявил председатель движения “Мы вместе с Россией” Рогов

Фото: кадр из видео РИА ФАН

Родные и близкие Евгения Пригожина считают, что он погиб вместе с пассажирами самолета, разбившегося в Тверской области. Об этом сообщает канал “Блокнот Россия”.

Также о смерти Пригожина сообщил председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов в Telegram-канале. Он якобы получил подтверждение от бойцов ЧВК “Вагнер”. По его словам, на борту также находился командир частной военной компании Дмитрий Уткин.

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на телеканал “Россия 24” сообщили, что Пригожин погиб. Однако в действительности в эфире канала лишь процитировали заявление Росавиации о том, что бизнесмен числился в списке пассажиров бизнес-джета.

UPD. Связанный с ЧВК “Вагнер” канал Grey Zone подтвердил гибель Пригожина.

Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Официального подтверждения смерти основателя ЧВК нет.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта”). Причины происшествия выясняются.

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