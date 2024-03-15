Роллы и суши Фото: pixabay

Полиция опросила сотрудников ресторана, в котором девушка поужинала, а также ее отца. Мужчина заявил, что у нее с детства была аллергия на рыбу

В Самаре девушка умерла после того, как поужинала роллами в ресторане. Ей стало плохо на прогулке, после чего она скончалась от остановки сердца, сообщает “Вечерняя Москва”.

По данным СМИ, трагедия произошла в начале марта. Девушка вместе со знакомым заказала в ресторане несколько видов роллов, и после ужина они пошли на прогулку. В один момент у девушки заболел живот и начались проблемы с дыханием. Девушка попала в больницу уже без сознания, где скончалась.

По словам отца девушки, у погибшей с детства была аллергия на рыбу.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трехлетний ребенок скончался после того, как съел котлету из домашнего фарша. Мальчик умер из-за добавленной в нее нитритной соли.

Взято отсюда