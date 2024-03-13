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СМИ: двое 16-летних школьников покончили с собой в Забайкальском крае

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Они были одноклассниками, однако романтических отношений между ними не было

СМИ: двое 16-летних школьников покончили с собой в Забайкальском крае

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

Сразу двое 16-летних школьников совершили суицид в Борзе Забайкальского края. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на портал “Чита.ру”.

Инцидент произошел 12 марта. Подростки учились в 10-м классе. Сначала с собой покончила девочка, а после – мальчик. Известно, что они были одноклассниками, однако романтических отношений между ними не было.

В пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю информацию пока официально не прокомментировали.

новости Алтайский

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