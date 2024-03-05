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СМИ: экипаж подбитого ВСУ корабля Сергей Котов жив

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СМИ: экипаж подбитого ВСУ корабля Сергей Котов жив

Патрульный корабль "Сергей Котов" Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

По неподтвержденной информации, экипаж корабля “Сергей Котов” цел. Однако официального подтверждения этим данным пока нет

Экипаж российского патрульного корабля “Сергей Котов” жив. Само судно после атаки безэкипажных катеров ВСУ затонуло, сообщает Ura.ru со ссылкой на информацию блогера Сергея Колясникова.

При этом в Минобороны РФ еще не комментировали информацию о поврежденном корабле.

Напомним, что в ночь на 5 марта 2024 года украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов”. Предварительно, корабль мог затонуть.

Взято отсюда

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