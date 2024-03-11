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СМИ: главком ВМФ адмирал Евменов отправлен в отставку

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СМИ: главком ВМФ адмирал Евменов отправлен в отставку

Николай Евменов Фото: oficery.ru

Информацию об отставке Евменова подтвердил экс-командующий Черноморским флотом. Однако комментариев от Минобороны пока не было

Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова могли отправить в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщили “Известия”.

Информацию об отставке главнокомандующего ВМФ подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, передает “Газета.ru”.

По данным СМИ, Евменова заменит адмирал Александр Моисеев. Он командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года и тогда сменил Евменова, который заступил на пост главнокомандующего ВМФ в тот же день.

Евменов, будучи главкомом ВМФ, поручил оснастить все новые российские корабли гиперзвуковыми ракетами “Циркон”. За время службы он был отмечен орденами “За военные заслуги”, “За морские заслуги”, Александра Невского и другими наградами.

Ранее СМИ писали о возможном снятии с должности командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом стало известно после атаки ВСУ на БДК “Цезарь Куников”.

Взято отсюда

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