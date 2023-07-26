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СМИ: ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году

редактор01 mins

Одежда, согласно документу, должна носить светский характер, а также быть удобной и эстетичной

Фото: unsplash.com

ГОСТ на одежду для школьников появится в России в следующем году, пишут “Известия”.

По данным газеты, во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта, цель которого – не допустить использования материалов низкого качества.

Вещи разделят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. Школьная форма, согласно документу, должна носить светский характер и быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, а также не должна содержать символику асоциальных молодежных объединений и пропаганду противоправного поведения.

Также ГОСТ предъявляет требования к гигроскопичности и токсичности материалов.

Ранее сообщалось, что российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.

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