СМИ: ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Одежда, согласно документу, должна носить светский характер, а также быть удобной и эстетичной
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ГОСТ на одежду для школьников появится в России в следующем году, пишут “Известия”.
По данным газеты, во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта, цель которого – не допустить использования материалов низкого качества.
Вещи разделят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. Школьная форма, согласно документу, должна носить светский характер и быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, а также не должна содержать символику асоциальных молодежных объединений и пропаганду противоправного поведения.
Также ГОСТ предъявляет требования к гигроскопичности и токсичности материалов.
Ранее сообщалось, что российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.