Убийство перебежчика расследуется Гражданской гвардией Испании в “условиях строгой секретности”

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек. Об этом сообщает газета Pais.

Издание со ссылкой на источники пишет, что убийство перебежчика расследуется Гражданской гвардией Испании в “условиях строгой секретности”. Сейчас предполагается, что “убийцами были двое стрелков”.

Напомним, что Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины. Кирьянов был родом из Барнаула.

Накануне СМИ сообщили, что Кузьминова обнаружили мертвым на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте.

город Горняк



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