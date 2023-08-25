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СМИ: источники подтверждают украинский след взрывов на “Северных потоках”

ГОРНЯК2201 mins

Следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой “Андромеда”, на что указывают технические данные

Фото: seymourhersh.substack.com

Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на “Северных потоках”, подтверждают, что следы диверсии ведут на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в материале немецкого телеканала ZDF и издания Spiegel.

По словам собеседников изданий, хотя официально прокуратура и продолжает расследование в отношении неизвестных, следы, ведущие на Украину, стали “особенно убедительными”.

“Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России”, – подчеркнуло ZDF.

Следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой “Андромеда”, на что указывают технические данные.

Напомним, инцидент на “Северных потоках” в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

Американский журналист Сеймур Херш высказывал свою версию. Лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22.

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