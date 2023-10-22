Самолет в небе Фото: unsplash.com

В настоящее время работа воздушных гаваней приостановлена, так как взлетно-посадочные полосы оказались повреждены от ударов

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

“Сегодня в 5.25 израильский противник одновременно осуществил военную агрессию ракетными очередями со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения. Из-за повреждений ВПП аэропорты оказались выведены из строя.

Ранее госпиталь в секторе Газа подвергся ракетному удару. В результате случившегося погибли несколько сотен человек.

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