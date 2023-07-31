СМИ: мать похитителя девушки на Урале считала ее сожительницей сына

Об убийстве еще одной девушки женщина не знает

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Мать мужчины, который 14 лет держал в плену девушку, считала что похищенная жила с ними добровольно и являлась его сожительницей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

“Она подтвердила факт проживания у них в доме девушки, сообщив, что это сожительница ее сына. Она проживала с ними добровольно, противоправных действий в отношении потерпевшей при ней не совершалось”, — рассказал источник.

Об убийстве еще одной девушки женщина не знает. Также она подтвердила, что девушка покинула их дом после того, как сына забрала скорая.

Напомним, что в 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, он пригласил ее домой, где запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.

Сбежать жертве помог случай. Мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, а девушка воспользовалась моментом и сбежала. По ее словам, еще одну свою жертву истязатель убил.

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