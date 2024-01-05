Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivlei

Скандал с “голой” вечеринкой затронул многих российских звезд. Некоторые телеграм-каналы пишут, что блогер решила временно покинуть страну

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решила на время уехать в Дубай на фоне обрушившегося на нее хейта после “голой” вечеринки, сообщает “Газета” со ссылкой на Telegram-канал “Небожена”.

По данным источника, телеведущая планирует вернуться в Россию через несколько месяцев.

Напомним, после скандальной “голой” вечеринке ее организатора Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, ФНС России начала выездную налоговую проверку блогера.

Взято отсюда