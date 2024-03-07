Манго Фото: unsplash.com

Местные жители опасаются, что из-за любви туристов к экзотическим фруктам цена на них может вырасти. Тайцы жалуются на то, что гости страны вывозят их сумками

Таиланд может ограничить вывоз манго. По данным СМИ, причиной для этого стали российские туристы, которые вывозят фрукты коробками, сообщает MK.ru.

Больше всего такой тенденцией недовольны жители Пхукета. В соцсетях появились фотографии из аэропорта, на которых у россиян и европейцах в переносках для домашних животных и другой ручной клади лежат десятки фруктов.

В связи с этим тайцы потребовали ввести ограничение на вывоз фруктов для иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что россияне заметили на полках супермаркетов бананы почти по 200 рублей за килограмм. Серьезный рост цен заметили в январе этого года. За первый месяц бананы подорожали на 5%, а их средняя стоимость составила 162 рубля.

Взято отсюда