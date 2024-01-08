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СМИ: поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста БК «Барнаул» могут отложить до весны

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СМИ: поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста БК «Барнаул» могут отложить до весны

Напомним, парень пропал 30 декабря 2023 года.

Источник фото: БК «Барнаул».

Как сообщили в пресс-службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, если работы на доступной зимой территории не принесут плодов, то поиски перенесут.

«Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно-розыскные мероприятия, и, в зависимости от их результатов, мы и краевые спасатели будем выходить на обследование обозначенного участка», — пояснили волонтеры журналистам РИА Новости .

Напомним, парень пропал 30 декабря 2023 года. Он вышел из дома около 3:30 по местному времени и перестал выходить на связь. По камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось отследить маршрут спортсмена. Выяснилось, что он упал с моста в реку Енисей.

Баскетболист выступал за московский «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год, в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года перешел в БК «Барнаул».

Взято отсюда.

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