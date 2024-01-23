Полиция. МВД Фото: http://www.1rre.ru

По предварительным данным, полковник умер во время проверки. Туда его отправили с подозрением в алкогольном опьянении после того, как увидели его необычное поведение

Полковник полиции из Санкт-Петербурга умер после того, как поскользнулся и ударился головой. У него обнаружили ушиб мозга и перелом костей свода черепа, однако он отказался брать больничный, сообщает MK.ru.

Глава Санкт-Петербургского Витебского линейного отдела МВД на транспорте Вадим Завьялов травмировался у входа в магазин 10 января: полковник ударился головой о кафель. Однако мужчина все равно продолжил посещать работу. Утверждается, что это было связано с предстоящей проверкой, сообщает Baza.

Полковнику стало плохо 22 января на утреннем селекторе. По данным Telegram-каналов, он перестал узнавать коллег и стал заговариваться. Начальство решило, что он пьян и его отправили на проверку. Во время нее Завьялову стало хуже и он скончался.

Взято отсюда