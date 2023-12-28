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СМИ: россиянка наняла бездомного для убийства брата ради квартиры

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СМИ: россиянка наняла бездомного для убийства брата ради квартиры

Фото: pixabay.com

В алкоголь жертвы подмешали сильнодействующие препараты. Мужчина смог самостоятельно вызвать себе скорую и его экстренно госпитализировали

Жительница Ямало-Ненецкого округа наняла киллера, чтобы отравить своего 29-летнего брата. По данным СМИ, она хотела воспользоваться услугами наемного убийцы, чтобы стать единственной владелицей их квартиры, сообщает Life.ru .

Предварительно, избавиться от брата решила 25-летняя безработная из города Лабытнанги. Родственники жили в одной квартире, и девушка наняла знакомого бездомного, пообещав, что возьмет жить к себе.

Мужчина, ставший жертвой отравления, смог самостоятельно вызвать себе скорую. Врачи нашли в его организме следы яда, после чего полиция вышла на заказчика и исполнителя преступления.

Возбуждено уголовное дело. Пузырек, в котором бездомный готовил отраву, изъяли. При этом известно, что подозреваемый был ранее судим за кражу и неуплату алиментов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали двоих мужчин, которых обвиняют в покушение на убийство по найму. По версии следствия, киллеры выстрелили в бизнесмена из пистолетов не менее семи раз. Предпринимателю удалось выжить, ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Взято отсюда.

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