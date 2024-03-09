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СМИ: российские автомобили должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

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СМИ: российские автомобили должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

Финляндия вводит запрет в связи с санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине

Местный общественный вещатель Yle заявил, что машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает РИА Новости.

“Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта”, – отметили в СМИ.

По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования.

Так, службы будут устанавливать, почему машина все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.

Отметим, что Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта россиян в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине.

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Взято отсюда

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