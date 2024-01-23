Скорая помощь Фото: pixabay.com

Юморист получил тяжелые травмы головы в результате драки и впал в кому. Предполагаемого участника конфликта объявили в розыск

Бывший участник сочинской команды КВН “Южная столица” умер после драки во время ежегодного фестиваля. По данным Telegram-каналов, он впал в кому и скончался спустя два дня, сообщает “Глас народа”.

Погибшим является 31-летний Амиран Геворкян. 18 января в 5 часов утра возле гостиницы “Жемчужина” в Сочи он якобы повздорил с 32-летним уроженцем Дагестана Артуром Расуловым.

Утверждается, что в ходе конфликта Амиран ударился головой об лестницу. У него диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидуральные гематомы слева и справа.

Официальных комментариев от правоохранителей пока нет. По предварительным данным, второго участника конфликта объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Кемерове в одном из общежитий в ходе массовой драки убили 16-летнего подростка. Еще два человека получили ножевые ранения. Их госпитализировали, состояние одного из пострадавших оценили как тяжелое.

Взято отсюда