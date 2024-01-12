Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Однако официально о новых назначениях в правительстве края пока не сообщалось. Вероятно, это произойдет в самое ближайшее время

Начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края назначен Вячеслав Киричук. Теперь он будет занимать это место без приставки врио. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на источники. Заместителем Киричука, по данным издания, стал Павел Родионов.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что в ближайшее время губернатор может назначить и второго заместителя начальника “медийного” управления. Этот пост, как считает издание, займет Андрей Никитин, который принимал активное участие в избирательной кампании Виктора Томенко.

При этом до сих пор вакантным остается место пресс-секретаря губернатора. По мнению источников, в качестве наиболее вероятной кандидатуры рассматривают начальника отдела краевого департамента по информполитике Елену Тетерятник.

Взято отсюда