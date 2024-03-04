Призывники. Военные Фото: pixabay.com

Два таких случая произошли весной 2022 года. Военкор Сладков отметил, что некоторые бойцы были в жилетах и касках, но при этом двигались “по-женски”

В зоне СВО массово берут в плен женщин – военнослужащих ВСУ. О двух таких случаях рассказал военкор Александр Сладков, передает “Российская газета”.

“Весна 2022, первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски”, – написал он в своем блоге в Telegram.

Сладков отметил, что также видел пленных женщин в мае 2022 года. Они сдавались на Азовстали.

Ранее сообщалось, что в ЛНР появилась женская рота. Она состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

Взято отсюда