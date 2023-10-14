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СМИ: состояние госпитализированного актера Баршака ухудшилось

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Павел Баршак Фото: кадр из ленты "Дом на холодном ключе"

По данным СМИ, у актера обнаружили отрицательную динамику состояния. Он находится в больнице с различными травмами, в том числе с переломами ребер

Состояние здоровья актера Павла Баршака ухудшилось. После драки с преследователем его подруги его поместили в торакальное отделение одной из больниц, сообщает “Газета.ru”.

По информации СМИ, у Баршака обнаружили отрицательную динамику состояния. Сейчас он госпитализирован с переломами ребер, скоплением избыточной жидкости в легких (гидротораксом) и скоплением воздуха (пневмотораксом).

Напомним, 42-летнего актера доставили в больницу после драки ночью 8 октября. В квартиру его подруги через балконное окно проник ее знакомый, и у мужчин завязалась драка. После экстренной госпитализации Баршака прооперировали.

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