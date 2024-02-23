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СМИ: средний размер армии в мире составляет 148 тысяч человек

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СМИ: средний размер армии в мире составляет 148 тысяч человек

Средний срок службы в армии в мире составляет 18 месяцев

Обязательный призыв есть в 69 странах мира, и там служат в среднем около полутора лет. Средний размер армии в мире составляет 148 тысяч человек, а разница между самой крупной и самой маленькой армиями достигает более 8 тысяч раз, подсчитало РИА Новости.

Так, среди 193 государств армии нет лишь в 23 странах, включая Ватикан, Исландию, Коста-Рику, Панаму и Микронезию. 

Самая большая по численности армия – в Китае, где служат почти 2,04 миллиона человек. Следом идут Индия (1,46 миллиона военнослужащих) и США (1,33 миллиона военных). В России количество военнослужащих в армии установлено в 1,32 миллиона человек.

Наиболее маленькая в мире армия у Антигуа и Барбуды, где служит 245 человек – это в 8,3 тысячи раз меньше, чем в Китае. 

Что касается сроков службы в армии, то самые небольшие сроки установлены в Дании и Катаре – от 4 до 12 месяцев в зависимости от образования и рода войск. А самая продолжительная в мире служба в армии в Северной Корее: мужчины служат там 10 лет, а женщины – 3 года.

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Взято отсюда

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