СМИ США: Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

По прогнозам издания The Hill и телеканала CNN Байден достаточное количество партийных голосов, готовых поддержать его номинацию

Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и набирает достаточное число делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии, пишет РИА Новости со ссылкой на прогнозы издания The Hill и телеканала CNN.

С победой Байдена в Джорджии число делегатов летнего партийного съезда, готовых поддержать номинацию действующего президента США, выросло до 1970 при необходимых 1968.

Как прогнозирует CNN, на праймериз в штате действующий президент получает 95,2% голосов. Телеканал, кроме того, спрогнозировал победу бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на внутрипартийных выборах республиканцев в Джорджии.

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