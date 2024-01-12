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СМИ: США начали военную операцию против хуситов в Йемене

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СМИ: США начали военную операцию против хуситов в Йемене

Армия. Солдат. Боец Фото: Unsplash.com

В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты “Томагавк”. Взрывы слышны в столице Йемена Сане и других городах страны

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене, сообщают “Известия” со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

“Американские военные в настоящее время наносят удары по нескольким объектам хуситов в Йемене”, – говорится в материале телеканала.

Отмечается, что удары наносят в подконтрольных движению районах страны. В частности, взрывы слышны в столице Йемена Сане, а также близ городов Ходейда и Дамар.

Ранее, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль. Инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции “Страж процветания”, проводимой силами США и ряда других государств. В свою очередь член политического совета хуситского движения “Ансар Аллах” Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к американской коалиции по защите Красного моря, подвергнутся атаке.

Взято отсюда

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