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СМИ: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ

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В случае поражения ВСУ председателем нового правительства могут назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова

СМИ: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ

Панорамный вид на Киев / Фото: unsplash.com

После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов. Об этом пишет Asia Times.

Обозреватель издания подчеркнул, что США понимают, что им не удастся одержать победу в конфликте с Россией, а потому они готовятся к новым шагам. В материале отмечается, что новая стратегия относительно Украины наметилась в последние месяцы. В случае поражения правительству страны, вероятно, придется “эвакуироваться” из Киева.

Кроме того, издание предполагает, что в случае поражения ВСУ председателем нового правительства могут назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

город Горняк

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