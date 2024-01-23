В случае поражения ВСУ председателем нового правительства могут назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова

Панорамный вид на Киев / Фото: unsplash.com

После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов. Об этом пишет Asia Times.

Обозреватель издания подчеркнул, что США понимают, что им не удастся одержать победу в конфликте с Россией, а потому они готовятся к новым шагам. В материале отмечается, что новая стратегия относительно Украины наметилась в последние месяцы. В случае поражения правительству страны, вероятно, придется “эвакуироваться” из Киева.

Кроме того, издание предполагает, что в случае поражения ВСУ председателем нового правительства могут назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

город Горняк



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