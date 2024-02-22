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СМИ: Том Круз расстался с 35-летней дочерью бывшего депутата Госдумы

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СМИ: Том Круз расстался с 35-летней дочерью бывшего депутата Госдумы

Том Круз Фото: www.instagram.com/sinema_720/ *

Утверждается, что отношения актера и дочери бывшего депутата исчерпали себя. Однако при этом Круз хочет остаться с ней друзьями

Американский актер Том Круз расстался с дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Информация об этом появилась в СМИ, передает РИА Новости.

Слухи об отношениях 61-летнего Круза и 35-летней Эльсины появились в декабре 2023 года. Тогда Ринат Хайров назвал сообщения о личной жизни своей дочери “полной чушью”.

По данным СМИ, актер и дочь экс-депутата живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. Утверждается, что их отношения исчерпали себя.

*Фото: социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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