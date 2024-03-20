реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

СМИ: три человека погибли при пожаре на траулере Капитан Лобанов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ: три человека погибли при пожаре на траулере Капитан Лобанов

Судно. Траулер Фото: unsplash.com

Двое погибших сгорели в каюте, а капитан судна погиб во время взрыва. Причины трагедии на траулере предстоит установить экспертам

Трагедия на борту траулера “Капитан Лобанов” унесла жизни трех человек. По неподтвержденным данным, после и взрыва и пожара погибли три человека, сообщает Ura.ru.

Согласно информации СМИ, погибшими оказались капитан Павел Р., Илья Л. и Олег О. Первый погиб от взрыва, а остальные сгорели в каюте.

Также пострадали четыре человека. Старший механик находится в больнице в тяжелом состоянии, трое получили легкие ожоги.

После пожара траулер буксируют в порт Светлого.

Напомним, что трагедия произошла 19 марта. Подробности о причине возгорания пока неизвестны. Сообщалось об одном погибшем и двух пропавших людях.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

Продюсер Гришковец: Кологривого убрали из афиши «Жванецкого» за нарушение этики

Креативный продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец признался, что выступление актера…

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность. Об этом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp