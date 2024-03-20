Судно. Траулер Фото: unsplash.com

Двое погибших сгорели в каюте, а капитан судна погиб во время взрыва. Причины трагедии на траулере предстоит установить экспертам

Трагедия на борту траулера “Капитан Лобанов” унесла жизни трех человек. По неподтвержденным данным, после и взрыва и пожара погибли три человека, сообщает Ura.ru.

Согласно информации СМИ, погибшими оказались капитан Павел Р., Илья Л. и Олег О. Первый погиб от взрыва, а остальные сгорели в каюте.

Также пострадали четыре человека. Старший механик находится в больнице в тяжелом состоянии, трое получили легкие ожоги.

После пожара траулер буксируют в порт Светлого.

Напомним, что трагедия произошла 19 марта. Подробности о причине возгорания пока неизвестны. Сообщалось об одном погибшем и двух пропавших людях.

Взято отсюда