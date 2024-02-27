Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Известно, что мужчине предложили поменять место, но он отреагировал слишком бурно, начал нецензурно выражаться и разгорелся конфликт

27 февраля авиакомпания “Победа” отказала в обслуживании пассажиру рейса Барнаул – Москва, пишет “Катунь 24”.

Мужчину, по сведениям издания, сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта якобы стало то, что полный пассажир не смог пристегнуться и не захотел пересесть на другое место.

“Проводники пояснили пассажиру, что поскольку он находится на месте у аварийного выхода, то не сможет воспользоваться удлинителем для ремня. Мужчине предложили пересесть на другое место, однако он, как заявили проводники, отреагировал на это бурно, допустив использование нецензурных слов”, – отмечается в сообщении краевого телеканала.

Невыполнение требований командира воздушного судна является одной из законных причин отказа в авиаперевозке.

Ранее алтайского авиадебошира отправили в колонию за попытку пробраться в кабину пилотов.

Взято отсюда