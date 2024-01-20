Больница. Скорая помощь. Горняк Фото: Екатерина Жолнерова

По последним данным краевого управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе пока остается на уровне декабря 2023 года

Жители Барнаула рассказали, что в больницах почти не осталось свободных мест, сообщает “Вести 22”.

Очевидцы сообщают, что не всем пациентам достаются койки в палатах. При этом, как уверяют горожане, плановых пациентов торопятся выписать, чтобы освободить места вновь поступившим.

Городская больница №8 Барнаула сейчас похожа на полевой госпиталь. Кровати в палатах и даже в коридорах терапевтического отделения заняты на 100%. Поэтому больных с пневмонией размещают в урологическом отделении.

Родители пациентов сообщают, что в детской больнице №1 приёмный покой также переполнен.

В краевом минздраве отмечают, что наплыв пациентов в прошлые сутки в обеих больницах был связан с их суточным дежурством по городу. По данным ведомства, график дежурств стационаров корректируют ежедневно.

Взято отсюда