реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: в барнаульских больницах заканчиваются свободные места

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: в барнаульских больницах заканчиваются свободные места

Больница. Скорая помощь. Горняк Фото: Екатерина Жолнерова

По последним данным краевого управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе пока остается на уровне декабря 2023 года

Жители Барнаула рассказали, что в больницах почти не осталось свободных мест, сообщает “Вести 22”.

Очевидцы сообщают, что не всем пациентам достаются койки в палатах. При этом, как уверяют горожане, плановых пациентов торопятся выписать, чтобы освободить места вновь поступившим.

Городская больница №8 Барнаула сейчас похожа на полевой госпиталь. Кровати в палатах и даже в коридорах терапевтического отделения заняты на 100%. Поэтому больных с пневмонией размещают в урологическом отделении.

Родители пациентов сообщают, что в детской больнице №1 приёмный покой также переполнен.

В краевом минздраве отмечают, что наплыв пациентов в прошлые сутки в обеих больницах был связан с их суточным дежурством по городу. По данным ведомства, график дежурств стационаров корректируют ежедневно.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

20.01.2024

 Происшествия

Мощный камнепад разрушил часть Чуйского тракта на Алтае

20.01.2024

 Происшествия

22 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле возле бизнес-центра на Взлетной горел автомобиль

20.01.2024

 Интересное

Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

20.01.2024

 Интересное

Как правильно пообедать на Ивана Бражника. Народные приметы 20 января

20.01.2024

 Интересное

Почему в Сети ждут воскрешения Пригожина, назначенного на 25 января

20.01.2024

 Интересное

В мессенджерах распространяют фейк о сотнях погибших жителей Алтая в зоне СВО

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле отчим совращал семилетнюю падчерицу при жене

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске