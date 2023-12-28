Пожар. Огонь Фото: pixabay.com

По предварительным данным, сотрудники МЧС нашли видео, на котором видно, что бездомный мужчина идет к зданию, с которого начался пожар. После этого он якобы убегает прочь

В Чите во время пожара на автостоянке сгорели 30 автомобилей. По предварительным данным, предполагаемого виновника задержали. Однако пока точно неизвестно, кого подозревают правоохранители: живущего рядом бездомного мужчину или охранника стоянки, сообщает “Чита.ру”.

Стоянка загорелась ночью 24 декабря на улице Костюшко-Григоровича, 47б: запылала крыша гаражного бокса. В результате пожара сгорел нежилой двухквартирный дом, автостоянка на площади 700 “квадратов” и десятки машин.

По данным Telegram-каналов, задержанным является ранее судимый 39-летний местный житель, который устроился сторожем, чтобы закрыть долги по кредитам. Пожар якобы возник из-за того, что мужчина решил покурить.

Однако источник издания утверждает, что предполагаемым виновником стал мужчина без определенного места жительства, который обитал в доме около автостоянки. Именно с этого здания начался пожар.

Уточняется, что подозреваемого задержали 26 декабря. Однако в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что 20 декабря в Каменском районе возле села Столбово сгорел автомобиль скорой помощи. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Взято отсюда