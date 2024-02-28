Полиция Фото: МВД

Утверждается, что студент готовился к теракту с лета 2023 года и искал информацию об оружии. Возбуждено уголовное дело, парня пока не задержали

В Казани силовики ищут 18-летнего студента технического колледжа, которого подозревают в подготовке нападения на учебное заведение. Атаку он якобы планировал совершить 1 апреля, сообщает Life.ru.

В Telegram-каналах появилась информация, что учащийся Казанского колледжа КНИТУ-КАИ имени Туполева планировал нападение на заведение с лета 2023 года. Он якобы собирал информацию об изготовлении бомбы и искал, где можно купить оружие.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству двух и более человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке к нападению на школу. По версии следствия, он готовился к этому с весны 2022 года.

Взято отсюда