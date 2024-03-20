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СМИ: В Новосибирске Никита Кологривый устроил дебош в ресторане и укусил официантку

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СМИ: В Новосибирске Никита Кологривый устроил дебош в ресторане и укусил официантку

Никита Кологривый Фото: vk.com/idkologrivyy

Сотрудники ресторана утверждают, что Кологривый был сильно пьян. По их словам, он приставал к одной из официанток и избил двух парней

Работники одного из ресторанов Новосибирска пожаловались на поведение навестившего родной город актера Никиты Кологривого. По словам сотрудников, он хулиганил в ночь с 18 на 19 марта, передает “КП-Новосибирск”.

По данным СМИ, Кологривый был сильно пьян, приставал к официантке и даже укусил ее за ногу. Утверждается, что также он бил двух парней.

В местной полиции уточняют информацию по поводу этих жалоб.

Напомним, что в родной Новосибирск Кологривый прилетел 15 марта. На следующий день он посетил кинотеатр “Победа”, в котором прошло открытие фестиваля “Семейные традиции”.

Взято отсюда

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