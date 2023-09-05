СМИ: в России изменят условия по льготной ипотеке

Речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижении на 0,5 п.п. предельной величины субсидии кредитным организациям

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Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с государственной поддержкой, которое продолжает расти высокими темпами даже на фоне дополнительных мер ЦБ и повышения ключевой ставки. Как сообщает газета “Ведомости”, речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижении на 0,5 п.п. предельной величины субсидии кредитным организациям.

О готовящихся изменениях газете рассказал знакомый с обсуждением источник. По его мнению, ключевые риски для экономики страны от льготной ипотеки представляют собой несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен.

“Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать”, – пояснил собеседник.

Задачей властей является приведение спроса покупателей в соответствие с темпами роста предложения. При этом изменение параметров способно помочь сбалансировать рынок и снизить риск увеличения цен.

Еще один собеседник издания, близкий к правительству, подтвердил планы изменить условия по льготной ипотеке. При этом он не стал уточнять детали донастройки программы.

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