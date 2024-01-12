Бананы Фото: unsplash.com

Бананы являются главным экспортным товаром Эквадора – страна обеспечивает более 30% всего мирового экспорта. В России же и вовсе почти 100% продаваемых бананов привезли именно из этой страны

Эквадор на фоне вооруженного конфликта может снизить экспорт бананов и креветок, нефти и цветов, сообщает РИА Новости.

“При такой ситуации приостановка экспорта из Эквадора существенно скажется на мировом рынке. Трудно предсказать развитие событий. На экспорт фруктов в последние годы приходится в среднем 15% всего экспорта этой страны. Скорее всего, правительство и бизнес постараются сохранить поставки”, – отметил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Эквадор также является крупнейшим поставщиком креветок – всего на страну приходится четверть мирового экспорта. Помимо этого, страна массово продает срезанные цветы, рыбу, замороженные овощи, а также драгоценную руду, какао-бобы и нефть.

Так, в случае эскалации беспорядков в Эквадоре недосчитаться эквадорских товаров могут их основные импортеры: Евросоюз, Китай, США, Япония и Панама.

Не обойдется без последствий и для России. Серьезнее всего может пострадать импорт бананов, поскольку 98% этих фруктов закупают именно в этой южноамериканской стране.

“Поскольку Россия является крупнейшим единоличным покупателем этого товара у Эквадора, то скорее всего, поставки в РФ будут приоритетными”, – добавил Александр Данильцев.

Кроме того, под угрозой, по словам экспертов, может оказаться импорт креветок и срезанных цветов.

Напомним, что в Эквадоре ввели режим чрезвычайной ситуации после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. После этого в некоторых городах начались беспорядки.

Взято отсюда